Milan Skriniar'ın maaşı belli oldu: Fenerbahçe transferin maliyetini açıkladı!

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Milan Skriniar, Süper Lig deviyle 4 yıllık kontrat imzaladı. Deneyimli savunmacı, net maaş olarak Fenerbahçe ile 32 milyon Euroya anlaştı.

FENERBAHÇE'DEN MILAN SKRINIAR TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

MILAN SKRINIAR VE SON SEZON PERFORMANSI

2024/25 sezonunda PSG ve Fenerbahçe formalarıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

https://x.com/Fenerbahce/status/1951021857466904804