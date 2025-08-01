Milan Skriniar'ın maaşı belli oldu: Fenerbahçe transferin maliyetini açıkladı!

İstanbul
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Milan Skriniar, Süper Lig deviyle 4 yıllık kontrat imzaladı. Deneyimli savunmacı, net maaş olarak Fenerbahçe ile 32 milyon Euroya anlaştı.
"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
2024/25 sezonunda PSG ve Fenerbahçe formalarıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
https://x.com/Fenerbahce/status/1951021857466904804