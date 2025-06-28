Milan, ünlü İngiliz futbolcuya kapılarını kapattı! Fenerbahçe harekete geçti

İstanbul
İtalya Serie A temsilcisi Milan, Manchester City'den kiraladığı İngiliz sağ bek Kyle Walker için sözlemedeki opsiyonu kullanmayacağını belirtti. Öte yandan Kyle Walker'ın ismi Fenerbahçe ile anılıyor.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, İngiliz futbolcu Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.
34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.
Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin gelecek sezon sağ bek hattını güçlendirmek adına Kyle Walker için resmi girişimlere başladığı ileri sürüldü.