Milano–Cortina 2026 Kış Olimpiyatları başladı! Türkiye olimpiyat ordusuyla dikkat çekti

İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleşecek 2026 Kış Olimpiyatları, 4 Şubat itibariyle başladı. Resmi olarak 6 Şubat’ta açılışı yapılacak olimpiyatlarda bu yıl 93 ülkeden 3 bin 500’den fazla sporcu madalya kazanmak için mücadele edecek. Türkiye de 19. Kez katıldığı kış olimpiyatlarından madalya ile dönmek için güçlü bir sporcu kadrosu çıkardı…