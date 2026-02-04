Milano–Cortina 2026 Kış Olimpiyatları başladı! Türkiye olimpiyat ordusuyla dikkat çekti

Kategoriler
İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleşecek 2026 Kış Olimpiyatları, 4 Şubat itibariyle başladı. Resmi olarak 6 Şubat’ta açılışı yapılacak olimpiyatlarda bu yıl 93 ülkeden 3 bin 500’den fazla sporcu madalya kazanmak için mücadele edecek. Türkiye de 19. Kez katıldığı kış olimpiyatlarından madalya ile dönmek için güçlü bir sporcu kadrosu çıkardı…
6-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Milano–Cortina 2026 Kış Olimpiyatları için heyecan dorukta. 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında 195 madalyanın dağıtılacağı organizasyona tam 93 ülke sporcu gönderdi. Türkiye de güçlü bir kadro ile kış olimpiyatlarına çıkarma yaptı. İşte Türkiye adına yarışacak 2026 Kış Olimpiyatları sporcu kadrosu…
Türkiye ilk olarak 1936 yılında katıldığı ve daha önce 18 defa sporcu gönderdiği Kış olimpiyatlarından henüz hiç madalya kazanamadı. Bu kapsamda Milano–Cortina 2026 Kış Olimpiyatları Türkiye için önemli bir yer tutuyor.
Resmi açılışı 6 Şubat’ta gerçekleşecek ve Kış olimpiyatlarında Türkiye, buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar
ve Denis Örs madalya için yarışacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etti.
Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun,
Erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak.
Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.
Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı.
İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ile
Muhammed Ali Bedir madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak.
Milano Cortina 2026'da para kayak alp disiplininde ise ay-yıldızlı sporculardan Harun Mut yarışacak.
2026 Kış Olimpiyatları, TRT Spor Yıldız'da ücretsiz olarak izlenebilecek. Aynı zamanda yayınlar, ayrıca EuroSport ve HBO'da da kesintisiz şekilde devam edecek.
Kış Olimpiyatları'na katılacak sporcular, şu kategorilerde yarışacak: