Milletler Ligi'nde zafer İtalya'nın!

İtalya'dan Milletler Ligi'nde bir zafer daha geldi. Brezilya karşısında üstün bir performans gösteren İtalya, Milletler Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşadı.

https://x.com/volleyballworld/status/1949563167258116261

İTALYA 3-1 BREZİLYA

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya).

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini).

Brezilya: Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana).

Setler: 22-25, 25-18, 25-22, 25-22.

Süre: 126 dakika.

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA'YA YENİLMİŞTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi'nde Japonya'ya 3-2 mağlup olmuştu.