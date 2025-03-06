Milli atıcılardan 5 madalya!

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyon, 4. gün yapılan müsabakalarla sona erdi.

İlayda Nur Çürük (kadınlar 10 metre havalı tabanca), Elif Berfin Altun (solo kadınlar 10 metre havalı tüfek) ve Tunahan Tatoğlu (solo erkekler 10 metre havalı tabanca), gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.​​​​​​​

Gülsunar Tarhan, İlayda Nur Çürük ve Tuğba Buğur'dan oluşan kadın takımı, hem bireysel skorlar toplamında hem de trio 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya elde etti.