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Milli atletimiz Özkan Baltacı final şansını kaybetti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ağustos 2024 14:26 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:41
Milli atletimiz Özkan Baltacı final şansını kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Özkan Baltacı, çekiç atma branşında final şansını kaçırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada finale kalamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler çekiç atma elemeleri yapıldı.

27. SIRADA KALDI

Milli atlet Özkan Baltacı, elemeleri, 71.40'lık derecesiyle 27'nci sırada tamamlayarak finale kalma başarısı elde edemedi.

Milli atletimiz Özkan Baltacı final şansını kaybetti - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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