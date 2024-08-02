Milli atletimiz Özkan Baltacı final şansını kaybetti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ağustos 2024 14:26 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:41
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Özkan Baltacı, çekiç atma branşında final şansını kaçırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada finale kalamadı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler çekiç atma elemeleri yapıldı.
27. SIRADA KALDI
Milli atlet Özkan Baltacı, elemeleri, 71.40'lık derecesiyle 27'nci sırada tamamlayarak finale kalma başarısı elde edemedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı