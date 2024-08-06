Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te finalde!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 23:53 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 23:58
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı finalinde Filipinler'den Aira Villagas'ı 5-0 yenerek finale yükseldi. Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile Cuma günü altın madalya müsabakasına çıkacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükseldi.
5-0 YENDİ
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 50 kg yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas ile karşılaştı. Rakibini 5-0 yenen Buse, adını finale yazdırdı.
Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı