Milli boksör Hatice Akbaş'ın ailesi TGRT Haber'de! Anne Akbaş: 'İlk raunt kızımındı'
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Boks kategorisinde Kadınlar 54 kiloda sporcumuz Hatice Akbaş, finalde Çinli rakibi Yuan Chang ile karşılaştı. Hatice Akbaş final maçını kaybederek gümüş madalya aldı. Maç sonu TGRT Haber ekranlarına çıkan ailesi duygularını dile getirdi. Anne Akbaş 'İlk raunt kesinlikle kızımındı' dedi.
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında final maçları başladı.Boks kategorisinde Kadınlar 54 kiloda mücadele veren Milli boksörümüz Hatice Akbaş yarı finalde Güney Koreli rakibini yenerek adını finale yazdırmıştı. Altın madalyaya 1 maç uzaklıkta olan Akbaş, Çinli rakibi Yuan Chang ile karşılaştı.
Hatice Akbaş 3 raunt süren maçta Çinli rakibi Yuan Chang'a üstünlük kuramadı ve karşılaşma sonunda gümüş madalya kazanarak turnuvayı bitirdi.
ANNESİ: İLK RAUNT HATİCE'NİNDİ!
Karşılaşmadan hemen sonra Hatice Akbaş'ın ailesi TGRT Haber'de final maçını değerlendirdi.
Anne Akbaş, Hatice Akbaş'ın final maçının hemen sonrasında yaptığı konuşmada "Kızımın eline sağlık canı sağ olsun. İlk raunt kesinlikle kızımındı. İlk olimpiyatında gümüş madalya aldı. Allah nasip ederse 2028'de altın madalyayı ülkemize getirir." ifadelerini kullandı.
Hatice Akbaş'ın başarıları
2023 Avrupa Oyunları 54 kg Bronz Madalya
2022 Akdeniz Oyunları 54 kg Altın Madalya
2022 Dünya Şampiyonası 54 kg Altın Madalya