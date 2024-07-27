Milli boksör Kaan Aykutsun, 2024 Paris Olimpiyatları’nda tur atladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 23:37 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 00:29
Son dakika haberi... Kaan Aykutsun Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalyan rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boksta erkekler 80 kiloda milli boksör Kaan Aykutsun, son 32 tur müsabakasında İtalyan Salvatore Cavallaro’yu mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
North Paris Arena'da yapılan erkekler 80 kilo müsabakasında İtalyan boksör Salvatore Cavallaro'yla karşılaşan Aykutsun, rakibine üstünlük kurmayı başardı. Ringden 4-1'lik galibiyetle ayrılan Aykutsun, bir sonraki turda Kübalı Arlen Lopez Cardona'yla eşleşti.
Müsabaka 30 Temmuz Salı TSİ 22.20'de başlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı