Milli boksörü yılan ısırdı! Rabia Topuz yoğun bakıma kaldırıldı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 May 2024 22:21 - Güncelleme : 09 May 2024 22:23
Malatya'da kırsal bir mahallede antrenmanlarını sürdüren Milli boksör Rabia Topuz'u ayağından yılan ısırdı. Yoğun bakıma kaldırılan boksörün tedavisi devam ediyor.
Milli takım kampı dönüşü takım arkadaşı Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Kotan Gölü'nde antrenman yapan Milli boksör Rabia Topuz'u yılan ısırdı.
Kırsal alanda düz koşu yapan Topuz'un ayağından yılan sokması sonrası ilk müdahale antrenörü Kerem Akbaş tarafından yapıldı.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!
Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan milli sporcu, buradaki müdahale sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı