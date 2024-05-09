Tgrt Haber
Haberler>Spor>Milli boksörü yılan ısırdı! Rabia Topuz yoğun bakıma kaldırıldı 

Milli boksörü yılan ısırdı! Rabia Topuz yoğun bakıma kaldırıldı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 May 2024 22:21 - Güncelleme : 09 May 2024 22:23
Milli boksörü yılan ısırdı! Rabia Topuz yoğun bakıma kaldırıldı 

Malatya'da kırsal bir mahallede antrenmanlarını sürdüren Milli boksör Rabia Topuz'u ayağından yılan ısırdı. Yoğun bakıma kaldırılan boksörün tedavisi devam ediyor. 

Milli takım kampı dönüşü takım arkadaşı Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Kotan Gölü'nde antrenman yapan Milli boksör Rabia Topuz'u yılan ısırdı.  

Kırsal alanda düz koşu yapan Topuz'un ayağından yılan sokması sonrası ilk müdahale antrenörü Kerem Akbaş tarafından yapıldı.

Milli boksörü yılan ısırdı! Rabia Topuz yoğun bakıma kaldırıldı  - 1. Resim

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI! 

Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan milli sporcu, buradaki müdahale sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Milli boksörü yılan ısırdı! Rabia Topuz yoğun bakıma kaldırıldı  - 2. Resim

Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...