Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman yarı finalde! Madalyayı garantiledik

04 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:10

Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turunda oyunlara veda etti

Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turunda oyunlara veda etti

Son dakika | Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

Son dakika | Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boks 57 kilogram çeyrek final müsabakasında Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu’yu mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FİNALE YÜKSELME MAÇI 7 AĞUSTOS'TA

Kahraman, böylece madalyayı garantilemiş oldu. Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.