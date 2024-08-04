Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman yarı finalde! Madalyayı garantiledik
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
04 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:10
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boks 57 kilogram çeyrek final müsabakasında Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu’yu mağlup ederek yarı finale yükseldi.
FİNALE YÜKSELME MAÇI 7 AĞUSTOS'TA
Kahraman, böylece madalyayı garantilemiş oldu. Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.
Kaynak: Tgrthaber.com