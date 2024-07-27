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Milli boksörümüz Gizem Özer, Paris Olimpiyatları'na erken veda etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 22:19 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 22:23
Milli boksörümüz Gizem Özer, Paris Olimpiyatları&#039;na erken veda etti

Son dakika haberi... Boks kategorisinde milli sporcumuz Gizem Özer, ilk turda İtalyan Alessia Mesiano'ya kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boksta kadınlar 60 kiloda milli boksör Gizem Özer, son 32 turunda İtalyan boksör Alessia Mesiano'ya mağlup oldu.

Rakibine 3 raund sonunda 4-1 kaybeden Özer, organizasyona veda etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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