Milli cimnastikçi Adem Asil halka aleti finalinde beşinci oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 16:39 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:40
Milli cimnastikçi Adem Asil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları halka aleti finalinde elde ettiği 14.966 puanla organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler halka aletinde Adem Asil, 5'inci oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkeklerde halka aleti finalleri yapıldı.
Milli cimnastikçi Adem Asil, 14.966 puanla organizasyonu 5'inci tamamladı.
BAKAN BAK SALONDA İZLEDİ
Aynı disiplinde Yang Liu 15.300 puanla altın, vatandaşı Jingyuan Zou 15.233 puanla gümüş, Yunan Eleftherios Petrounias 15.100 puanla bronz madalya elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı