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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, olimpiyatları 5. sırada tamamladı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ağustos 2024 13:42 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:44
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, olimpiyatları 5. sırada tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, organizasyonu 5. tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, organizasyonu 5. bitirdi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti.

5. SIRADA TAMAMLADI

Ferhat Arıcan, finalde aldığı 15.100 puanla oyunları 5. tamamladı.

Erkekler paralel bar aleti banşında Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, olimpiyatları 5. tamamladı - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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