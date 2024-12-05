Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu İtalya’da ayın futbolcusu seçildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

05 Aralık 2024 21:21 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 21:24

Inter formasıyla bu sezon 13 maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kasım ayının futbolcusu seçilerek, dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.