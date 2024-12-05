Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu İtalya’da ayın futbolcusu seçildi!
Inter formasıyla bu sezon 13 maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kasım ayının futbolcusu seçilerek, dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de kasım ayının oyuncusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen Inter'de ayın oyuncusu, kasımda Hakan Çalhanoğlu oldu.
DAMGA VURDU
Milli oyuncu, kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Leipzig, İtalya liginde ise Venezia ve Napoli maçlarında görev aldı.
BERABERLİK GOLÜ BEĞENİ TOPLADI
Arsenal karşılaşmasında penaltıdan rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, Napoli'ye karşı ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı.
Bu sezon Inter formasıyla 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol kaydetti.