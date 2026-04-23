Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Milli güreşçi Nesrin Baş 2. kez Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde milli güreşçi Nesrin Baş, rakibi sakatlığı nedeniyle maça çıkamayınca 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 21:15

Anavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen ’nda Avrupa Şampiyonası’nda 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli rakibi Tindra L. Sjöberg’i 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Milli güreşçi Nesrin Baş 2. kez Avrupa şampiyonu oldu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.
Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra L. Sjöberg'i 11-0 teknik üstünlükle yendi.
Yarı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle mağlup etti.
Finalde rakibi bağımsız sporcu Alina Shauchuk'un sakatlanması nedeniyle mücadeleye çıkamamasıyla şampiyon oldu.
Nesrin Baş, 2024 yılında Romanya'da da Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
U23 kategorisinde iki kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçinin ayrıca Büyükler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyası ve U23 Dünya Şampiyonası'nda üç altın madalyası bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

RAKİBİ SAKATLANDIĞI İÇİN MÜCADELEYE ÇIKAMADI

Milli güreşçi yarı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko ile karşılaştı ve rakibini 12-1 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shauchuk’un sakatlığından dolayı mücadeleye çıkamaması nedeniyle ikinci kez altın madalyayı boynuna taktı.

2024 YILINDA DA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Nesrin Baş, 2024 yılında Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı. U23 kategorisinde de iki kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçim, Büyükler Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyası ve U23 Dünya Şampiyonası’nda 4 final yaparak tarihe geçtiği üç altın madalyası bulunuyor. Bunun yanı sıra U23 Avrupa Şampiyonası’nda iki altın madalya kazanan Nesrin Baş, kadın güreşinde en başarılı isimlerin arasında yer alıyor.

ETİKETLER
#Spor
#avrupa şampiyonası
#güreş
#Nesrin Baş
#altın madalya
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.