Anavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonası’nda 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli rakibi Tindra L. Sjöberg’i 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

HABERİN ÖZETİ Milli güreşçi Nesrin Baş 2. kez Avrupa şampiyonu oldu Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda üst üste ikinci kez altın madalya kazandı. Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra L. Sjöberg'i 11-0 teknik üstünlükle yendi. Yarı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle mağlup etti. Finalde rakibi bağımsız sporcu Alina Shauchuk'un sakatlanması nedeniyle mücadeleye çıkamamasıyla şampiyon oldu. Nesrin Baş, 2024 yılında Romanya'da da Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. U23 kategorisinde iki kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçinin ayrıca Büyükler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyası ve U23 Dünya Şampiyonası'nda üç altın madalyası bulunuyor.

RAKİBİ SAKATLANDIĞI İÇİN MÜCADELEYE ÇIKAMADI

Milli güreşçi yarı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko ile karşılaştı ve rakibini 12-1 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shauchuk’un sakatlığından dolayı mücadeleye çıkamaması nedeniyle ikinci kez altın madalyayı boynuna taktı.

2024 YILINDA DA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Nesrin Baş, 2024 yılında Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı. U23 kategorisinde de iki kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçim, Büyükler Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyası ve U23 Dünya Şampiyonası’nda 4 final yaparak tarihe geçtiği üç altın madalyası bulunuyor. Bunun yanı sıra U23 Avrupa Şampiyonası’nda iki altın madalya kazanan Nesrin Baş, kadın güreşinde en başarılı isimlerin arasında yer alıyor.