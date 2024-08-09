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Milli güreşçimiz Taha Akgül çeyrek finalde! Hedef altın madalya

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 12:57 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:00
Milli güreşçimiz Taha Akgül çeyrek finalde! Hedef altın madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçına çıkan milli güreşçimiz Taha Akgül, Porto Rikolu rakibini mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125kg son 16 turunda Porto Riko'dan Jonovan Darius Smith'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi.

 

Milli güreşçimiz Taha Akgül çeyrek finalde! Hedef altın madalya - 1. Resim

Sporcumuz çeyrek finalde Macaristan'dan Daniel Ligeti ile karşılaşacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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