Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit çeyrek finalde kaybetti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 13:52 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:00
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, yenerek çeyrek finalde Japon rakibine yenildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kg son 16 turunda Kanada'dan Justina Renay di Stasio ile mücadele etti.
Milli sporcumuz, Kanadalı rakibini 8-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
ÇEYREK FİNALDE KAYBETTİ!
Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu.
Milli güreşçimiz, repesaj şansı için Kagami'nin finale çıkmasını bekleyecek.
Kaynak: tgrthaber.com