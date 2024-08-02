Son dakika | Milli judocumuz Kayra Özdemir yarı finale yükseldi!

02 Ağustos 2024 12:56 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:47

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocumuz Kayra Özdemir, kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini shido puanıyla mağlup eden milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

KAYRA ÖZDEMİR YARI FİNALDE!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Özdemir, kadınlar +78 kg çeyrek finalinde Japonya'dan son olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi altın skorda yenerek yarı finale yükseldi.