Milli judocu Mihael Zgank, Olimpiyat Oyunları'na ilk turda veda etti!

31 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:32

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Mihael Zgank, ilk turda Azerbaycanlı rakibine yenilerek oyunlara veda etti.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Mihael Zgank, 90 kilo son 32 turunda Azerbaycanlı Eljan Hajiyev ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine altın skorda mağlup olarak oyunlardan elendi.