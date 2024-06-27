Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku...

27 Haziran 2024 02:11 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 02:14

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek, adını son 16 tura yazdırdı. Millilerin tarihi anları, meydanlara kurulan dev ekranlarda takip edildi.

Yurdun dört bir yanında sandalyesini kapan meydanlara koştu.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Milyonlarca kişinin katıldığı etkinliklerde vatandaşlar büyük bir heyecanla maçı takip ederken, galibiyet büyük bir sevince sahne oldu. Maç sonu A Milli Futbol Takımı'nın son 16 turuna kalması büyük bir coşkuyla karşılandı.

Türkiye'nin son dakikalarında 2-1 üstünlük sağladığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla taraftarlar kutlama yaptı. Vatandaşlar meşalelerle hep bir ağızdan milli marşlar söyledi.

Alandan ayrılan vatandaşlar kutlamaya araçlarıyla konvoy yaparak devam etti.

Çekya'yı 2-1 mağlup eden milliler, son 16 turda Avusturya ile karşılaşacak.



