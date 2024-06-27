Tgrt Haber
Haberler>Spor>Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku...

Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 02:11 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 02:14

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda oynanan Türkiye ile Çekya karşılaşmasını vatandaşlar, yurdun dört bir yanına kurulan dev ekranlardan izledi. 

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek, adını son 16 tura yazdırdı. Millilerin tarihi anları, meydanlara kurulan dev ekranlarda takip edildi.

Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku... - 1. Resim

Yurdun dört bir yanında sandalyesini kapan meydanlara koştu.

Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku... - 2. Resim

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku... - 3. Resim

Milyonlarca kişinin katıldığı etkinliklerde vatandaşlar büyük bir heyecanla maçı takip ederken, galibiyet büyük bir sevince sahne oldu. Maç sonu A Milli Futbol Takımı'nın son 16 turuna kalması büyük bir coşkuyla karşılandı.

Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku... - 4. Resim

Türkiye'nin son dakikalarında 2-1 üstünlük sağladığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla taraftarlar kutlama yaptı. Vatandaşlar meşalelerle hep bir ağızdan milli marşlar söyledi.

Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku... - 5. Resim

Alandan ayrılan vatandaşlar kutlamaya araçlarıyla konvoy yaparak devam etti.

Milli maç heyecanı dev ekranlarda izlendi! İşte yurdun dört bir yanındaki coşku... - 6. Resim

Çekya'yı 2-1 mağlup eden milliler, son 16 turda Avusturya ile karşılaşacak.


Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...