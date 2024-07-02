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Milli maç öncesi TRT isyanı! Sinyal krizi yine patlak verdi 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 21:49 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 21:57
Milli maç öncesi TRT isyanı! Sinyal krizi yine patlak verdi 

Avrupa Şampiyonası'nın yayın hakkını elinde bulunduran TRT'den maç izlemek isteyen seyirciler yine sinyal sorunu ile karşılaştı. Vatandaşlar durumunu X'ten paylaşarak yardım aradı. 

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda TRT'nin yayın politikası seyircileri isyan ettirdi. Avupa maçları esnasında frekansı sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlara açan TRT, maça dakikalar kala frekans bilgilerini paylaştı. 

MAÇ KEYFİ EZİYETE DÖNDÜ

EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın karşılaşmasını izlemek isteyen vatandaşlar yine frekans bilgileri ile baş başa kaldı. 

Sosyal medyadan isyan eden kullanıcılar 'TRT 1' etiketini X'te birinci sıraya çıkardı. TRT'yi ayarlamak isterken başka kanalları yanlışlıkla sildiğini belirten kullanıcıların yorumu ise gülümsetti. 

Milli maç öncesi TRT isyanı! Sinyal krizi yine patlak verdi  - 1. Resim

SMART TV'LERDEN FREKANS AYARLAMADAN İZLENEBİLİYOR 

Smart TV özelliği olan televizyonlarda Tabii uygulaması ile maç keyfine ulaşabiliyor. 

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC:3/4

Milli maç öncesi TRT isyanı! Sinyal krizi yine patlak verdi  - 2. Resim

TRT 1 Digiturk, D-Smart ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?

Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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Kaynak: tgrthaber.com
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