Milli maç öncesi TRT isyanı! Sinyal krizi yine patlak verdi 

02 Temmuz 2024 21:49 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 21:57

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda TRT'nin yayın politikası seyircileri isyan ettirdi. Avupa maçları esnasında frekansı sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlara açan TRT, maça dakikalar kala frekans bilgilerini paylaştı.

MAÇ KEYFİ EZİYETE DÖNDÜ

EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın karşılaşmasını izlemek isteyen vatandaşlar yine frekans bilgileri ile baş başa kaldı.

Sosyal medyadan isyan eden kullanıcılar 'TRT 1' etiketini X'te birinci sıraya çıkardı. TRT'yi ayarlamak isterken başka kanalları yanlışlıkla sildiğini belirten kullanıcıların yorumu ise gülümsetti.

SMART TV'LERDEN FREKANS AYARLAMADAN İZLENEBİLİYOR

Smart TV özelliği olan televizyonlarda Tabii uygulaması ile maç keyfine ulaşabiliyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC:3/4

TRT 1 Digiturk, D-Smart ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?

Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900