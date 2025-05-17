Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da podyumun zirvesine çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında Çekya'da düzenlenen ilk yarışta birinci olarak podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

WSBK'nın beşinci etabının ilk yarışı, Çekya'nın Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde yapıldı. Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 22 turluk yarışa ilk cepten başladı. Yarışın ilk turlarında, Aruba Ducati takımının İtalyan pilotu Nicolo Bulega ile kıyasıya bir çekişme yaşandı. 4. turda Toprak, Bulega'yı geçerek yarışta liderliği ele geçirdi. Toprak, kalan 18 tur boyunca liderliğini koruyarak damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Böylece, Çekya'da ilk yarışta zafer kazanarak podyumun zirvesine çıktı.



Yarış Sonuçları

Birinci: Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad)

İkinci: Nicolo Bulega (Aruba Ducati)

Üçüncü: Danilo Petrucci (Barni Spark Racing - Ducati)



Bahattin Sofuoğlu'nun Performansı



Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla 15. sırada yer alarak Çekya'daki ilk yarışında puan kazandı.



Genel Klasman Durumu



1. Nicolo Bulega (Aruba Ducati): 218 puan

2. Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad): 189 puan

3. Alvaro Bautista (Aruba Ducati): 136 puan

19. Bahattin Sofuoğlu (Yamaha Motoxracing): 9 puan



Gelecek Yarışlar

Toprak ve Bahattin, yarın sırasıyla TSİ 12.00'de superpole yarışında ve TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.