Milli para haltercimiz Besra Duman'dan Paris 2024'te madalya geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
05 Eylül 2024 18:59 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 19:06
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye bir madalya müjdesi daha geldi. Milli para haltercimiz Besra Duman gümüş madalya kazandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para halterci Besra Duman madalya kazandı. Kadınlar 55kg mücadelesinde 113 kilogramlık kaldırışıyla gümüş madalya Duman'ın oldu.
Kaynak: tgrthaber.com
Basvurular nasil oluyor bende ihtiuacim var
Onceden elektirik yardimi alanların tekrar muraacati gerekiyormu yani 10150 tl yi hep bi defada niye vermiyorlar mart ayina bırak masalar daha guzel olur saygilarimla