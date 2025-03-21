Milli paralimpik yüzücülerden madalya şovu!

Milli paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk İspanya'da düzenlenen yarışmalarda altın, Sümeyye Boyacı ise gümüş madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barselona kentinde gerçekleştirilen Para Yüzme Dünya Serisi'nde mücadele eden milli yüzücülerden Sevilay Öztürk, büyük kadınlar 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.63'lük derecesiyle atın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporculardan Sümeyye Boyacı ise aynı kategoride 47.14'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.