Milli sporcudan büyük fedakarlık: Olimpiyatlara katılmak için parmağını kestirdi!

26 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 15:06

Yaz Olimpiyat Oyunları, 1900 ve 1924'ün ardından üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33'üncüsü organize edilen Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, bu akşam Seine Nehri'nde gerçekleştirilecek.

AVUSTRALYALI SPORCUDAN DEV FEDAKARLIK!

Paris'teki tarihi etkinlikte yer almak için büyük bir fedakarlık yapan Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson, inanılmaz bir karar alarak parmağını kestirdi.

Paris 2024'te takımdaki yerini alabilmek için iki hafta önce antrenmanda kırılan parmağının iyileşme süresinin uzaması ve organizasyona yetişemeyecek olması nedeniyle parmağının bir kısmının kesilmesini tercih etti.

Dawson, yaptığı bu fedakarlıkla dünya gündemine oturdu.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Tüm mesuliyeti üstüne aldığına dair bir sözleşme imzalayan Dawson, ameliyat sonrası kırılan parmağının olduğu kısmı kestirdi.

Ameliyatta sakat kısımdaki sinirlerini de aldıran Dawson antrenmanlara başladı.