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Milli sporcunun şüpheli ölümü! Selene Durna balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
29 Ekim 2024 08:39 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 08:52
Milli sporcunun şüpheli ölümü! Selene Durna balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna, Sarıyer'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümün intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

Beşiktaşatletizm​ takımında mücadele eden Selene Durna'dan acı haber geldi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna 32 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Sarıyer'ki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren genç sporcunun ölümü tüm spor camiasını yasa boğdu.Milli sporcunun şüpheli ölümü! Selene Durna balkondan düşerek hayatını kaybetti! - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI 

Şüpheli ölümün intihar olabileceği üzerinde durulurken Beşiktaş'tan da taziye mesajı geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Atletizm Takımımızın milli sporcusu Selen Durna’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Selen Durna’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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