Milli sporcunun şüpheli ölümü! Selene Durna balkondan düşerek hayatını kaybetti!

29 Ekim 2024 08:39 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 08:52

Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna, Sarıyer'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümün intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

Kopa Trophy'de Arda Güler ikinci oldu!

Kopa Trophy'de Arda Güler ikinci oldu!

Beşiktaş​ atletizm​ takımında mücadele eden Selene Durna'dan acı haber geldi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna 32 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Sarıyer'ki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren genç sporcunun ölümü tüm spor camiasını yasa boğdu.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Şüpheli ölümün intihar olabileceği üzerinde durulurken Beşiktaş'tan da taziye mesajı geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Atletizm Takımımızın milli sporcusu Selen Durna’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Selen Durna’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.