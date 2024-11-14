Milli Takım'da bir sakatlık daha! Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım alındı

14 Kasım 2024 15:16 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:24

A Milli Takımımızın dünkü idmanında sakatlanan Deniz Gül kadrodan çıkarılırken, yerine Getafe forması giyen Bertuğ Yıldırım aday kadroya alındı.

Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim çağrıldı

Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim çağrıldı

Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldığı belli oldu

Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldığı belli oldu

Ay-Yıldızlı ekibimizde sakatlanan Deniz Gül aday kadrodan çıkarıldı yerine Bertuğ Yıldırım aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katıldı." ifadeleri kullanıldı.

FERDİ KADIOĞLU DA KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Geçtiğimiz gün de Uluslar Ligi'nde oynanacak Galler ve Karadağ maçlarının hazırlığına başlayan ay-yıldızlılarda sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, A Milli takım aday kadrosundan çıkartılmıştı.