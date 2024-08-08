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Milli tekvandocu Hakan Reçber çeyrek finale yükseldi

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 14:03 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:04
Milli tekvandocu Hakan Reçber çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber, erkekler 68 kg son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga'yı 11-4 ve 16-15 raund sonuçlarıyla 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocumuz Hakan Reçber, erkekler 68 kg son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşılaştı.

Hakan Reçber, maçı 11-4 ve 16-15 raund sonuçlarıyla 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.

Kaynak: tgrthaber.com
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