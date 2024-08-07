Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat çeyrek finalde
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ağustos 2024 14:20 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:20
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-1 ve 3-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, adını çeyrek finale yazdırdı.
RAKİBİ ÇİNLİ GUO
Milli sporcu, çeyrek finalde Çinli Quing Guo ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı