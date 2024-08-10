Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale yükseldi
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 13:07 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 13:13
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale çıktı.
Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
RAKİBİ ÜRDÜNLÜ ALRUB
Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı