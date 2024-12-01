Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'ten kötü haber geldi

01 Aralık 2024 00:48 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 00:49

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek maç sırasında beyin kanaması getirdi. Türkiye Tenis Federasyonu, Çelikbilek’in sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve ailesine gerekli desteğin sağlandığını açıkladı.

Tunus’ta düzenlenen M15 Monastir Turnuvası sırasında milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, maç esnasında beyin kanaması​ geçirdi. 28 yaşındaki sporcunun sağlık durumu, Türkiye Tenis​ Federasyonu ve Tunus​ Büyükelçiliği tarafından yakından takip ediliyor. Çelikbilek’in Türkiye'ye getirilip ameliyat edilmesi planlanıyor.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Tunus’ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek’in sağlık durumu federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup, sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Altuğ Çelikbilek, Monastir kentindeki organizasyonda bugün milli sporcu Yankı Erel ile karşılaştığı yarı final mücadelesinde rahatsızlanarak karşılamaya devam edememişti.