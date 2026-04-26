Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'tan elendi mi?

Maça oldukça iyi giren ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep Sönmez, elde ettiği bu avantajı sürdüremedi.

Sonrasında basit hatalar yapan ve mental üstünlüğü rakibine kaptıran milli sporcu, ikinci seti 6-2, üçüncü seti ise 6-3 kaybetti.

Rakibine 2-1 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvaya erken veda etti.

Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. basamakta yer alırken, Solana Sierra ise 88. sırada bulunuyor.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği’nin (WTA) haftalık olarak güncellenen sıralamasında 12 sıra birden yükselmişti.

WTA 500 kategorisindeki Stuttgart Açık Turnuvası’nda elemelerden gelerek ana tabloda son 16 turuna kalan 23 yaşındaki sporcu, böylece kariyerinin en iyi derecesine ulaşmıştı.