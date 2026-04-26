Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'tan elendi mi?

Madrid Açık’ta Solana Sierra ile karşılaştığı mücadelede ilk seti 6-0 alarak karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Zeynep Sönmez, ilerleyen bölümde yaptığı basit hatalar nedeniyle üstünlüğünü yitirdi. Milli tenisçi, rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya 32. turda veda etti.

26.04.2026
saat ikonu 15:17
26.04.2026
saat ikonu 15:17

Maça oldukça iyi giren ve ilk seti 6-0 kazanan , elde ettiği bu avantajı sürdüremedi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta ilk seti 6-0 kazanmasına rağmen rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Zeynep Sönmez, ilk seti 6-0 kazanırken, sonraki setleri 6-2 ve 6-3 kaybetti.
Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. basamakta, rakibi Solana Sierra ise 88. sırada yer alıyor.
Zeynep Sönmez daha önce Stuttgart Açık'ta kariyerinin en iyi derecesine ulaşmıştı.
Sonrasında basit hatalar yapan ve mental üstünlüğü rakibine kaptıran milli sporcu, ikinci seti 6-2, üçüncü seti ise 6-3 kaybetti.

Rakibine 2-1 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvaya erken veda etti.

Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. basamakta yer alırken, Solana Sierra ise 88. sırada bulunuyor.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Birliği’nin (WTA) haftalık olarak güncellenen sıralamasında 12 sıra birden yükselmişti.

WTA 500 kategorisindeki Stuttgart Açık Turnuvası’nda elemelerden gelerek ana tabloda son 16 turuna kalan 23 yaşındaki sporcu, böylece kariyerinin en iyi derecesine ulaşmıştı.

