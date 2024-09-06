Milli yüzücü Umut Ünlü 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 20:47 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:49
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya aldı.
Kaynak: tgrthaber.com
Düzenleme çok gerekli ve yerinde Evli kalınan yıllarla orantı ve her iki eşin gelir durumu dikkate alınması çok önemli. Ancak uzun evlilik yıllarından sonra 20-25 yıllık evlilikler gibi yetişkin çocuklu ailelerde boşanmayı zorlaştırmak için ömürboyu nafaka gerekli olabilir Bu yıllardan sonra özellikle kadınların evlenmesi veya iş sahibi olması pek mümkün değil Hem onur koruyucu hemde çocuklara veya başkasına muhtaç olmadan yaşam garantisi olmalı diğer bir ifade ile parayı bulan erkekler eşlerini ortada bırakamamalı
Nafaka kesinlikle 2 yıl yeterli kadınsa gitsin çalışsın madem eşitlik var ????????