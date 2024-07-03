Milliler Avusturya zaferi sonrası 'yırt onu' şarkıyla eğlendi! Cenk Tosun kurtlarını döktü

03 Temmuz 2024 09:13 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:29

A Milli Takımımız, Leipzig'de oynanan maçta Avusturya'yı 2-1 yendi. EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takımımız, galibiyet alarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final biletini getiren golleri 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral atarken Avusturya'nın sayısını 66'da Gregoritsch kaydetti.

MİLLİLER'DEN ZAFER EĞLENCESİ

Üçüncü kez Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükselen millilerimiz zafer sonrası kurtlarını döktü. Cenk Tosun, Bertuğ Yıldırım ve diğer futbolcularımız 'Yırt Onu' şarkısıyla dans etti.