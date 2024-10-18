Milliler gururlandırmaya devam ediyor: Arda Güler ve Kenan Yıldız Golden Boy'da finale kaldı

18 Ekim 2024 01:57 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 02:04

Golden Boy Ödülü'nün 2024 finalistleri arasında yer alan 25 genç yetenek açıklandı. Bu prestijli listede milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da kendilerine yer buldu. İşte listedeki diğer futbolcular...

Real Madrid'de anlaşmazlık! Arda Güler için baba ile oğlu birbirine girdi

Real Madrid'de anlaşmazlık! Arda Güler için baba ile oğlu birbirine girdi

İtalya'nın köklü spor gazetesi Tuttosport'un her yıl düzenlediği prestijli Golden Boy Ödülü'nün 2024 finalistleri belli oldu. Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler​ ve Juventus​'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız​, hem oynadıkları kulüplerde hem de milli takımda performansları nedeniyle 25 kişilik finalist listesine girmeyi başardı.

Jüri tarafından belirlenen 20 oyuncunun yanı sıra, etkinliğin ana sponsoru tarafından seçilen 5 oyuncu ile birlikte toplamda 25 finalistlik liste tamamlanmış oldu.

GOLDEN BOY 2024 ADAYLARI

Lamina Yamal - Barcelona

Joao Neves - PSG

Warren ZAire-Emery - PSG

Alejandro Garnacho - Manchester United

Pau Cubarsi - Barcelona

Savio - Manchester City

Rico Lewis - Manchester City

Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih

Kobbie Mainoo - Manchester United

Jorrel Hato - Ajax

Leny Yoro - Manchester United

Jamie Bynoe-Gittens - Borussia Dortmund

Kenan Yıldız - Juventus

Cristhian Mosquera - Valencia

Adam Wharton - Crystal Palace

Arda Güler - Real Madrid​

Mathys Tel - Bayern Münih

Desire Doue - PSG

Oscar Gloukh - Salzburg

Samuel Omorodion - Porto

Sponsor wildcardıyla finale çıkanlar

Wilson Odobert - Tottenham

Andreas Schjelderup - Benfica

Endrick - Real Madrid

Eliesse Ben Seghir - Monaco

Samuel Mbangula - Juventus

50 GAZETECİ OY KULLANACAK

Golden Boy 2024 ödül sürecinde, uluslararası arenadan 50 gazeteci oy kullanacak. Her bir gazeteci, listeden 5 futbolcuyu seçme hakkına sahip olacak. Birinci sıraya yerleştirilen futbolcu 10 puan alırken, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki futbolcu 1 puan kazanacak. Bu puanlamaların toplamı sonunda, ödülün sahibi netleşecek.

ARDA GÜLER, KOPA TROPHY'YE DE ADAY

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, Ballon d'Or ödülleri çerçevesinde verilen ve yılın en iyi 21 yaş altı futbolcusunu onurlandıran Kopa Trophy adayları arasında da yer aldı.

Kopa Trophy'ye aday gösterilen isimler şu şekilde sıralandı: Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathys Tel, Lamine Yamal ve Warren Zaire-Emery.