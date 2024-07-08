Milliler yurda döndü! İşte futbolculardan ilk mesajlar...

08 Temmuz 2024 02:47 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 02:56

A Milli Futbol Takımı, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek veda etmesinin ardından yurda döndü. Hannover kentinden TSİ 21.00’de kalan özel uçak, 23.55 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Milli takım kafilesi pasaport kontrolünün ardından havalimanından çıkış yaptı. Buradan Teknik Direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular kendilerini bekleyen özel araçlara binerek alandan ayrıldı.

"FİNALİ HAK EDİYORDUK"

Türkiye’ye dönen milli kaleci Uğurcan Çakır, “Finalde olmak isterdik. Bizim adımıza iyi bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Bir nebze olsun ülkemizi mutlu ettiysek ne mutlu bize” dedi.

İyi bir jenerasyon yakalandığının ve turnuvada iyi performanslar sergilendiğinin altını çizen milli kaleci, “Gerçekten bu turnuvada güzel performans sergilediğimizi düşünüyorum. Hem taktik anlamında hem takımın sahaya koyduğu ruh anlamında gerçekten güzel bir kamp geçti bizim için. Çok genç, çok yetenekli futbolcular var bu kadroda. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz. Hocanın da turnuva özelinde oyun planları bence çok başarılıydı. Çok genç, çok parlak bir jenerasyon var. İnşallah bundan daha büyük başarılar yakalayabiliriz” ifadelerini kullandı.

"BURADA YAPTIKLARIMI FRAGMANDI"

Milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turnuvada asıl hedeflerinin final oynamak olduğunu söyleyen Tosun, “Yüksek heyecan yaşadık. Gönüllerde final oynamak vardı. Biz kendimize öyle bir hedef koymuştuk. Bizim takımın da gücü vardı final oynamaya ama maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgiye uğradık. Ama tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk olmak zordur. Çünkü sadece bir ülkeye karşı değil bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın. Ama herkesi sevince boğduğumuz ve gençlere ümit olduğumuz için mutluyuz. Yorulduk, uzun bir sezon oldu. Şimdi tatil zamanı. Ondan sonra çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Milli takımın genç ve yetenekli bir jenerasyonunun olduğunu aktaran Cenk Tosun, “İnşallah bir sonraki turnuvada, 2026 Dünya Kupası elemelerini güzel geçirip, o turnuvada da olmak istiyoruz. Burada yaptıklarımız sadece fragmandı. İnşallah bizim gençlerimiz orada 2026'da daha güzel işler yapacaktır” şeklinde konuştu.