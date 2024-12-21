Mislav Orsic, Trabzonspor'dan ayrıldı!

21 Aralık 2024 19:18 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 19:22

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'da Şenol Güneş yönetiminde forma şansı bulamayan Mislav Orsic ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, Hırvat futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Mislav Orsic'in sözleşme feshi karşılığında herhangi bir tazminat ödenmeyeceği bildirildi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Trabzonspor forması altında 8 maça çıkan ve 1 asist üreten Mislav Orsic'in güncel piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro'ydu.