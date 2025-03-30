MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde maç öncesi son antrenmanını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin, taktik ağırlıklı çalışma yaptığı kaydedildi.

Karşılaşma için antrenmanın ardından İstanbul'a giden MKE Ankaragücü, yarın saat 17.00'de Esenler Erokspor ile Esenler Erokspor Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü, 38 puanla 16. sırada, Esenler Erokspor ise 41 puanla 13. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı kazanan takım hem düşme hattından uzaklaşacak hem de play-off iddiasını sürdürecek.