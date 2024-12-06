MLS'te sezonun oyuncusu ödülünü Lionel Messi kazandı!

06 Aralık 2024 18:55 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 18:58

Arjantinli süperstar Lionel Messi, Amerikan Futbol Ligi MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.

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Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, MLS'te kazandığı ödülle koleksiyonları arasına bir yenisini eklemiş oldu. MLS'te sezonun enlerinin açıklandığı sürede, sezonun en iyi futbolcusu İnter Miami forması giyen Lionel Messi seçildi.

37 yaşındaki yıldız, MLS'te bu sezon 19 karşılaşmada forma şansı buldu. Inter Miami forması giyen Lionel Messi, bu müsabakalarda 20 gol atma başarısı gösterdi. Arjantinli futbolcu, takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.