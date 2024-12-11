Mohamed Salah Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

11 Aralık 2024 00:11 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:15

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, takımı Liverpool ile Girona'ya attığı golle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırmayı başardı.

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti!

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti!

Charis Charisis Sivasspor ile nikah tazeledi!

Charis Charisis Sivasspor ile nikah tazeledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nde İngiliz kulübü Liverpool​, İspanyol takım Girona​'yı Mohamed Salah​ ile yıktı. Mısırlı yıldız, Devler Ligi tarihine adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında lider Liverpool, Girona'ya konuk oldu. İngiliz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

SALAH LIVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool'un golünü 62. dakikada Mohamed Salah attı.Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Avrupa kupalarında 50. golünü attı. Mısırlı golcü bunu başaran ilk Liverpool oyuncusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6. maçını da kazanan Liverpool puanını 18 yaptı. Girona ise 3 puanda kaldı.