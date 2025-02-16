Mohamed Salah Thierry Henry'den daha mı iyi? İlginç istatistik

Liverpool formasıyla bu sezon 35 maça çıkan ve 27 gol ile 19 asistlik inanılması zor bir katkı sağlayan Mohamed Salah, tüm dikkatleri üzerine çekti.

İNGİLTERE REKORUNU KIRABİLİR

Premier Lig'de 24 maçta 36 gole doğrudan etki eden Salah, kariyer rekoruyla birlikte İngiltere rekorunu da kırabilir. Yıldız futbolcu 2021/2022 sezonunun ardından bir kez daha 36 gol katkısına ulaşırken, kalan 14 maçta toplamda 6 gollük katkı vermesi halinde kendi rekorunu egale edecek.

Öte yandan yıldız futbolcunun Premier Lig rekorunun yeni sahibi olma şansı da devam ediyor. Lig tarihinde daha önce 1994/1995 sezonunda Alan Shearer, 1993/1994 sezonunda ise Andrew Cole 47 gol katkısıyla sezonu tamamlamıştı. Bu iki ismi ise 44 gol katkısı ile Thierry Henry ve Erling Haaland takip ediyor. Salah'ın kalan bölümde Premier Lig rekorunu kırabilmesi için 11 gol katkısına ihtiyacı var.