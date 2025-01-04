Tgrt Haber
Haberler>Spor>Monaco Adi Hütter ile nikah tazeledi!

Monaco Adi Hütter ile nikah tazeledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 21:08 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 21:10
Monaco Adi Hütter ile nikah tazeledi!

Fransız takım Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile Haziran 2027'e kadar sözleşme yenilediğini açıkladı.

Ligue 1​ takımı Monaco​, Avusturyalı teknik adam Adi Hütter ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Monaco, 54 yaşındaki Hütter'in sezon sonu bitecek kontratının 30 Haziran 2027​'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Kariyerinde Salzburg, Young Boys, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi takımlarda görev yapan teknik adam Hütter, Temmuz 2023'te Monaco'nun başına geçmişti.

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
Monacoligue 1avusturya2027

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...