Monaco Adi Hütter ile nikah tazeledi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 21:08 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 21:10
Fransız takım Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile Haziran 2027'e kadar sözleşme yenilediğini açıkladı.
Ligue 1 takımı Monaco, Avusturyalı teknik adam Adi Hütter ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Monaco, 54 yaşındaki Hütter'in sezon sonu bitecek kontratının 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Kariyerinde Salzburg, Young Boys, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi takımlarda görev yapan teknik adam Hütter, Temmuz 2023'te Monaco'nun başına geçmişti.
Kaynak: tgrthaber.com