Monaco'yu eleyen PSG, Fransa Süper Kupası'nı kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 21:37 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 21:55
Fransa Süper Kupası, Monaco'yu 1-0 yenen Paris Saint Germain'in oldu. PSG'ye kupayı getiren golü 90+2. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
Paris Saint Germain, Monaco'yu 1-0 mağlup etti ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.
Katar 974 Stadyum'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
90+2. dakikada sahneye çıkan Ousmane Dembele, attığı golle takımına kupayı getirmeyi başardı.
Kaynak: tgrthaber.com