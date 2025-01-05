Tgrt Haber
Haberler>Spor>Monaco'yu eleyen PSG, Fransa Süper Kupası'nı kazandı!

Monaco'yu eleyen PSG, Fransa Süper Kupası'nı kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 21:37 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 21:55
Monaco&#039;yu eleyen PSG, Fransa Süper Kupası&#039;nı kazandı!

Fransa Süper Kupası, Monaco'yu 1-0 yenen Paris Saint Germain'in oldu. PSG'ye kupayı getiren golü 90+2. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Paris Saint Germain, Monaco'yu 1-0 mağlup etti ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.

Katar 974 Stadyum'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

90+2. dakikada sahneye çıkan Ousmane Dembele, attığı golle takımına kupayı getirmeyi başardı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...