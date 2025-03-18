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Editor
 | Suat Vilgen

Montella Arda Güler için kararını verdi! Maç eksiği çok konuşuluyordu

Real Madrid'de son dönemde çok az forma şansı bulabilen Arda Güler'in Uluslar Ligi'nde Macaristan'a karşı oynanyıp oynamayacağı merak ediliyordu. Ay--Yıldızlı ekibin teknik patronu genç yıldızla ilgili son kararını verdi. İşte detaylar...

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Montella Arda Güler için kararını verdi! Maç eksiği çok konuşuluyordu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 11:04

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ancak son dönemde teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından fazla süre verilmeyen Arda Güler'in A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti. Ay-Yıldızlı takımın hocası Vincenzo Montella'nın genç yıldızı UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynanacak maçta görev verip vermeyeceği de merak konusu olmuştu. Arda'nın maç eksiği nedeniyle kenarda oturtulabileceği konuşulurken, durumun tam tersi olduğu ortaya çıktı.

MONTELLA'NIN BÜYÜK KOZU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Montella'nın Arda Güler'i takımın en büyük kozlarından biri olarak görüyor ve vatandaşı Ancelotti'nin genç futbolcuya fazla şans tanımamasını önemsemiyor. İtalyan çalıştırıcının maç eksiği bulunmasına rağmen Arda'ya Macaristan karşısında ilk 11'de şans vereceği ifade edildi.

MACARİSTAN MESAİSİ BAŞLADI

Öte yandan A Millî Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarına başladı. Ay yıldızlılarda kaleci Mert Günok ile stoper Merih Demiral, ağrıları bulunduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Yunus Akgün ise idmanın ikinci bölümünde takımdan ayrılarak bireysel çalışmalar yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE - MACİRASTAN MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak. Milli maç TRT ekranlarından yayınlanacak. Macaristan'da oynanacak olan rövanş maçı ise 23 Mart 2025 saat 20.00'da başlayacak
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#vincenzo montella
#arda güler
#arda güler
#Spor
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