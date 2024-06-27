Montella'dan Avusturya maçı öncesi açıklama: Kulüp takımı gibiler...

27 Haziran 2024 03:56 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 04:25

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya galibiyetinin ardından yaptığı açılamada, "Gruptan çıkarak tarihe bir başarıya imza attık. Ekibimiz gruptan çıkan en genç takım oldu. Türkiye, uzun yıllardır bu başarıya ulaşamamıştı. Takımıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Gruptan çıkarak tarihe bir başarıya imza attık. Ekibimiz gruptan çıkan en genç takım oldu. Türkiye, uzun yıllardır bu başarıya ulaşamamıştı. Takımıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Bugün bu zaferi kutlamak ve tadını çıkarmak istiyoruz. Hak ettik, çok çalıştık yarından itibaren tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. Bütün odağımızı bir sonraki maçı kazanmaya yönlendireceğiz" diye konuştu. İyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Montella, "Bir kişi fazla oynadık, belki bundan çok fazla istifade edemedik, daha iyisini yapabilirdik ama maçı kazanmayı başardık. Durum 1-1'e geldikten sonra tekrar öne geçtik. Bir gol yedik ama orada kalecimize yapılan faul vardı. Birkaç gündür baskı altındayız, başarılı sonuç nedeniyle çok mutluyum, takım her zaman bir bütün ve tek vücut oldu. Her zaman büyük bir güvenle sahaya çıktık ve çok çalıştık, gruptan çıkma başarısını takım hak etti. Milyonlarca taraftar bizi burada takip ediyor, tarihe geçen bir başarı kazandık. Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık ama bunun üstesinden gelmeyi başardık, bu da beni mutlu eden bir unsur. Ben baskıya alışık beni rahatsız etmiyor" dedi.

"OMZUMUZDAN YÜK KALKTI"

Mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirten Montella, "Mutlu olduk, kutlama yaptık, gurur duydum. Bu mutluluğu milyonlarca taraftara yaşattığımız için ayrıca mutluyum. İkinci golden sonra omzumuzdan büyük bir yük kalktı. Çünkü gruptan çıkmayı garantilediğimizi anladık. Biraz daha az acı çekebilirdik, hayatımızı daha az zorlaştırabilirdik ama hepsi bu oyunun parçası. Bu da oyunu daha güzel hale getiren unsurlar" şeklinde konuştu.

İtalyan teknik direktör, Hakan Çalhanoğlu hakkında ise, "Hakan, Milan'dan bize ciddi bir sakatlıktan sonra katıldı çok yetenekli bir oyuncu, çok süre almak istedi ama Milan'ın o dönemde yönetimi değişti işler yolunda gitmedi ve hoca da bundan nasibini aldı. Şimdi tekrar bir araya geldik, tüm özellikleriyle tam bir oyuncu. Harika bir gol atmayı da başardı. Dünyada Hakan'ın attığı şutları atabilecek sayılı oyuncu var, ayağının dışıyla o şutu çekmesi inanılmazdı, tam köşeye gönderdi" ifadelerini kullandı.

"SARI KART YEMEMEK İÇİN GİTTİK"

Hakan Çalhanoğlu'nun sarı kart görmesiyle ilgili de konuşan Vincenzo Montella, "Hakem maçın sonunda birkaç sarı kart gösterdi. Hakan maç içinde kaptan olduğu için tabii ki hakemle konuşabilir ama sarı kart gördü, faul bile yapmamıştı. Bir sonraki maçta görev alamayacak. Maç sonunda da açıkçası endişelendim, Arda bir sarı kart daha görebilir diye çekindim. Çünkü orada tam olarak ne olduğunu da anlamadım. O anlar yaşanınca endişelendim hata maçta Samet'in pozisyonu da sarı kart değildi ama sarı kart geldi. Daha fazla sarı kart yemek istemiyorduk o nedenle maç sonunda oraya gittik" dedi.

Barış Alper Yılmaz birçok yerde oynadığını ifade eden Montella, "Barış Alper Yılmaz, her iki pozisyonda da oynayabilir, sol kanatta da oynayabilir, nereye koysanız fiziksel harika özelliklerini sergileyebiliyor. Sahanın her noktasında çok hızlı olduğu için farklı bölgelerde kendisini kullandık. Müthiş yetenekleri olan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"İKİ FUTBOLCUNUN EKSİKLİĞİNİ YAŞAYACAĞIZ"

Maçta gösterilen 18 kartın karşılaşmanın yüksek yoğunlukta geçtiğini gösterdiğini vurgulayan 50 yaşındaki teknik direktör, "18 kart bu maçın ne kadar yüksek yoğunlukta geçtiğini gösteriyor, hepsine bakmadım çok bariz olanlar da vardır ama Hakan Çalhanoğlu hakemden VAR'a gitmesini talep etti, kaptan olduğu için hakkı var. Hakem biraz fazla katı davrandı, bunun da bedelini çekeceğiz. Samet'in pozisyonu da sarı kart değildi, iki futbolcunun eksikliğini maalesef bir dahaki maçta yaşayacağız. Bu maçta sonra hemen toparlanmalı ve enerjimizi geri kazanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTURYA TAKIMI DEĞERLENDİRMESİ

Son 16 turundaki Avusturya karşılaşması için ise Vincenzo Montella, "Biz duygularımızı yönetmek zorundayız, bu maçlar oyuncularda duygular oluşturuyor. Duygularımıza hakim olmalıyız. Topa sahip olmada daha iyi olmalıyız. Bu seviyede biz bütün gruplarda şunu gördük, kolay maç diye bir şey yok. Belki bir iki maç rahat geçmiştir ama seviye çok yüksek. Avusturya'yı biliyoruz. Nasıl oynadıklarını gördük. Çok zor bir gruptan lider çıktılar. Bu da onlar hakkında çok şey söylüyor, çok organizeler, fiziksel olarak çok iyiler, kulüp takımı gibi bir görüntü çiziyorlar, çok akışkan mekanizmaları var, oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve çok hızlılar" diye konuştu.

"ÇOK GENÇ BİR TAKIMIZ"

Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkan en genç takım olduklarını hatırlatan Montella, "Bugün ilk 11'de sahaya çıkan oyuncularımızın yalnızca 3'ü daha önce Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Ümit ediyorum ki bu gruptan çıkma başarısı bizi bu baskıdan birazcık kurtarır, rahatlatır. Ben baskının üstesinden gelebiliyorum, oyunculara göre daha fazla tecrübem var. Onlar da baskı altında ama ironik olacak belki ama şunu söyleyebilirim, kasıtlı olarak kendi ülkesini sevmeyenlerin baskıydı bu. Milli takımı sevmeyenlerin oluşturduğu bir baskıydı. Dışarıdan oluşturulan bir baskıydı. Bu takım son 10 ay içinde inanılmaz sonuçlar elde etti, tarih yazdı. Şimdi gruptan çıktık. Son 16'ya kaldık, çok genç bir takımız ve gerçekten cesurca oynadık, genç ve yetenekli oyuncuları kadroya seçtik. İnanıyorum ki gruptan çıkma başarımız sayesinde biraz daha rahatlayacağız, daha az duygusal olacağız. Bu 6 günde duygusal anlamda gelişebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.