Montella'dan galibiyet sonrası Millileri öven yorum: Bu bir rekor

12 Ekim 2024 03:03 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 03:26

Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım, Karadağ'ı 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, değerlendirmelerde bulundu. Gösterdikleri performanstan dolayı millileri tebrik eden İtalyan teknik adam, övgü dolu sözler sarf etti.

Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Türkiye​ ve Karadağ​, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci​ 69. dakikada attığı golle takıma galibiyeti getirdi. Milliler, puanını 7 yaparak liderliğini sürdürdü.

"29 ŞUT ATTIK BU BİR REKOR"

Galibiyeti TV8,5'a değerlendiren, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella​, maçın kendileri için iyi geçtiğine vurgu yaparak, "Olgunluk testi oldu bizim için. İlk yarıda gol atabilirdik ama atamadık. Olgunluk testi verdiğimizde golü attık ve ardından gol yemedik. 29 şut attık, bu bir rekor. Takımı beğendim. Uluslar B Ligi'nde en genç takımız. Maçtan önceki toplantımızda aceleci olmamamız gerektiğini anlatan toplantı yaptım. 70'ten sonra bu tarz maçlar farklı bir maça dönüşüyor. İyi oynadık. Çok memnunum." dedi.

İzlanda maçında kadroda değişiklik yapacaklarını da ifade eden Montella, "Hatırlarsanız Galler maçından 3 gün sonra 5 değişiklik yaptık. Çünkü 3 günde 1 maç oynuyoruz. İster istemez değişiklik yapmak zorundasınız." şeklinde konuştu.

Montella maç sonrası yaptığı basın açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

Kazandığımız için mutluyuz. Ortalarımızda kalite arttırılabilir. Pozisyon almayı da daha iyi alabilirdik. Kadro kalitemiz gün geçtikçe yükseliyor. İlk 11’i yaparken çok zorlandım. Kalitemiz böyle yükseldikçe, her maç kadro yaparken zorlanacağım.

"9 NUMARA GOL ATACAK DİYE BİR DURUM YOK"

Samsun’daki atmosfer ve 9 numara eksikliği sorularını da cevaplandıran Montella, “Samsun’da harikulade bir atmosfer vardı. Maç öncesi ve sonrası hiç susmadılar. Herkesin desteğini hissettik. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Onlar için bu galibiyeti aldık. 1 senedir santrafor konusunda konuşuyoruz. Her futbolcu takımımızda gole gidebiliyor. Bugün de kanat oyuncumuz İrfan Can golü buldu. İlla ki bir 9 numara gol atacak diye bir durum yok. Herkesin gol atmasını tercih ederim” diye konuştu.