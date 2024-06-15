Montella'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! 

15 Haziran 2024 18:12 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:14

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te Gürcistan ile oynayacağımız ilk resmi maç mncesi takımdaki sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Polonya maçında sakatlanan ve kadrodan çıkarılacağına dair söylentiler bulunan İrfan Can Kahveci'nin gruptaki üçüncü maçta sahada olmasını bekleyen Montella, İsmail Yüksek'in ise sakatlığını atlatmak üzere olduğunu belirtti.

"SON ANA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Montella, tecrübeli futtbolcu hakkında, Yaşadığımız sakatlıklar beni çok üzdü. Özellikle Enes ve Ozan'ın sakatlıkları. İrfan Can, Polonya maçında bir rahatsızlık etti. Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maç itibarıyla oynamasını istiyoruz. Olursa daha erken tabii" dedi.

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU DEĞERLENDİRMESİ

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Montella, "Hakan kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Arda daha çok sağ kanatta yönlendirildiğini görüyoruz. Orada daha hazır gibi duruyor. Benim için takımın dengesi önemli. Arda son maçta iyi bir performans sergiledi, ilk maçta oynayabilir ya da hamle olarak yedek başlayabilir" diye

Montella'ya "İdeal 11 oluşmuyor, sürekli farklı oyuncular deneniyor eleştirilerine ne diyorsunuz?" sorusu yönlendirildi. Montella ise soruya, "Futbol artık 16 kişiyle oynanıyor, farklı oyuncular denemek zorundayız. 70 dakika aynı oyuncularla oynarsanız takımı değiştirmek zorunda kalırsınız." diyerek cevap verdi.