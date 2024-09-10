Montella'dan Kerem Aktürkoğlu yorumu: "Gol beklentim vardı ama..."

10 Eylül 2024 02:25 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 02:42

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yendi. Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapması geceye damga vururken, A Milli Takım çalıştırıcısı Montella'dan da yorum geldi. Montella, "Kerem’le konuşurken gol atabileceğini söyledim, böyle bir beklentim vardı ama ben de 3 gol birden atacağını düşünmemiştim" dedi.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı milli takımımız Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 kazandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oynanan oyun sistemine değinen İtalyan çalıştırıcı, “Üçlü defansif bir formatta oynadığınızda defansif sistem olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü genellikle üçlü oynadığınızda daha çok ofansif olmak için üçlü oynarsınız. O yüzden bunun altını da çizmek lazım” dedi.

İzlanda'ya karşı bütün takımın çok iyi oynadığını vurgulayan Montella, "Sadece şunu eklemem lazım. 25-30. dakika arasında biraz yavaşladık, tempoyu biraz düşürdük ama şunu anlamamız gerekiyor artık. Tam o dakikalarda aslında iz bırakmamız gerekiyor maç esnasında çünkü oyun tamamıyla bizim elimizdeydi.

“EREN ÇOK İYİ OYNADI”

Eren’in performansına değinen Montella, “Ereni de bugün ilk defa gördünüz. Çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Onu İsviçre’de izlemeye gitmiştim. Fiziksel ve uluslararası seviyede maçlarda takip etmek istemiştim. Çok memnun kaldım kendisinden. Bugün hem soldaki hem de sağdaki zincirimiz çok iyi işler yaptı. Hızlı oynanan bir maçımız vardı. Genel olarak memnuniyet verici performans olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“3 GOL ATACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM”

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına vurgu yapan Montella, "Bir futbolcu 3 gol atınca sadece tebrik edebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir performans gösterdi. Sadece gol bakımından değil muazzam bir performansı vardı. Kerem’le konuşurken gol atabileceğini söyledim, böyle bir beklentim vardı ama ben de 3 gol birden atacağını düşünmemiştim" dedi.

"9 NUMARA GİBİ GOL ATTI”

A Milli Futbol Takımı'nın sık sık santrforsuz oyun oynadığı şeklinde eleştirilerine yanıt veren Montella, "Bu sefer de ben biraz provoke edeyim, fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu son 10 dakikayı forvet olarak oynadı, kendi fiziksel gücünü kullanarak üçüncü golü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 numara gibi gol attı. Barış da Hırvatistan maçında forvet olarak oynamıştı. Her seferinde gol attığınızda gol goldür" şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Montella, "Milli kamplarda futbolcularımızla 6-7 gün beraber oluyoruz. Bu süreçte fiziksel olarak sadece 4 tane antrenman yapabiliyoruz. Maçtan hemen önce tempo yapılmaz, bu bir bilimdir. Her futbolcumuzu hazır durumda tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

9 EYLÜL'E VURGU!

İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül'de kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Montella, "Bu galibiyetle bu özel güne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Sadece İzmir için değil tüm Türkiye için önemli bir gün. Otelden stada kadar taraftarımız bizi desteklediler, bu galibiyette onların da payı var" ifadelerini kullandı.