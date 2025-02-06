Mostafa Mohamed ikna oldu! Değişim zamanı

Galatasaray'da oynadığı dönemde potansiyeli ile dikkat çeken Mostafa Mohamed, daha sonra 5.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Nantes'a transfer olmuştu. Akabinde ise yeni kulübünde sıkıntılar yaşayıp ayrılmaya karar veren eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransız basınının duyurduğu habere göre Nantes'ta kalmaya ikna oldu.

ESKİ GALATASARAYLI MOSTAFA MOHAMED KARARINI VERDİ

Hocası Antoine Kombouare ile anlaşamayan ve verilen direktiflere uymayan Mısırlı golcü, teknik adam açısından beklentileri karşılayamamıştı. Nantes ligde kritik bir dönemden geçerken Mostafa ile bir kez daha konuşan hocası Kombouare, 27 yaşındaki hücumcuyu kulüpte kalmaya ve takım oyununa göre hareket etmeye ikna etti. Akabinde de son maçlarda performansı yükselen ve goller atan Mostafa, devre arasında kulüpten ayrılma kararından vazgeçti ve sezonun geri kalanında performansıyla Nantes'a destek olmayı seçti. Zihinsel değişimle birlikte daha uyumlu bir yapıya bürünen santrafor, Nantes için adeta yeni bir transfer takviyesi oldu.

SADECE 674 DAKİKA

Fransız ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan Mısırlı, uyum sorunu yaşadığı dönem sebebiyle sadece 674 dakika sahada kalabildi ve bu kısıtlı süreye 4 gol ile 1 asistlik katkı sığdırdı.